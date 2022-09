Il direttore geneale: "È urgente la creazione di una zona di sicurezza nucleare e di protezione intorno alla centrale"

Il direttore generale dell’Aiea, Rafael Grossi, si è detto pronto a nuovi negoziati con Kiev e Mosca per mettere in sicurezza la centrale di Zaporizhzhia. “La scorsa settimana ho avuto l’opportunità di avviare consultazioni con l’Ucraina e con la Federazione Russa sull’urgente creazione di una zona di sicurezza nucleare e di protezione intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Questo è possibile. Questo deve essere fatto”, ha detto Grossi che ha poi aggiunto: “Sono pronto a continuare questi negoziati in entrambi i Paesi questa settimana in modo da poter proteggere questo impianto”.

