(LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin, durante i colloqui con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Samarcanda, ha ammesso la possibilità che la Russia torni a negoziare con l’Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, a Tokyo in Giappone. Cavusoglu ha poi aggiunto che Erdogan intende continuare i contatti con Putin e con il presidente ucraino Vladimir Zelensky per una soluzione diplomatica e per una “pace giusta per Kiev”. “Continuiamo a perseguire una politica equilibrata. Il nostro presidente continuerà a mantenere un dialogo sia con Putin che con Zelensky. Vale la pena notare che ci sono paesi in Occidente che vogliono continuare le ostilità in Ucraina per indebolire la Russia”, ha affermato Cavusoglu.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata