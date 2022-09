Sette morti. Evacuate oltre 110 persone. Si indaga per scoprire le cause

È di 7 morti in Corea del Sud il bilancio di un incendio scoppiato in un centro commerciale nella città di Daejeon. Lo riferiscono le autorità locali. I vigili del fuoco, dopo avere spento le fiamme, sono ancora al lavoro, impegnati nelle ricerche di eventuali sopravvissuti, ma al momento non è chiaro se ci siano persone disperse. L’incendio è scoppiato intorno alle 7.45 ora locale e si è rapidamente diffuso nell’area della banchina di carico del seminterrato, provocando l’evacuazione di oltre 110 persone, inclusi dipendenti del centro commerciale e clienti di un hotel vicino. Le autorità sottolineano che il bilancio sarebbe potuto essere peggiore se l’incendio fosse scoppiato durante l’orario di apertura del centro commerciale al pubblico. Oltre 500 vigili del fuoco e 90 veicoli sono stati schierati per combattere le fiamme, che sono state spente intorno alle 15 ora locale. Vigili e polizia indagano sulle cause dell’incendio.

