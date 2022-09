Bernard d’Alessandri: "Siamo responsabili in questo frangente e dobbiamo fare parte tutti della stessa squadra"

Un’occasione per pensare le marine del domani. Allo Yacht Club de Monaco si tiene la Monaco Smart &Sustainable Marina: due giorni di meeting e conferenze che vedono protagoniste 50 startup e 20 marine & studi di architettura in rappresentanza di 26 nazioni per pensare soluzioni e proposte innovative per affrontare nel mondo dello yachting le sfide legate al cambiamento climatico. “Lo Yacht Club de Monaco e il principe Alberto con la sua Fondazione – afferma il segretario generale dello Yacht Club de Monaco, Bernard d’Alessandri, in apertura dell’evento – supportano la sostenibilità, soprattutto nel mondo dello yachting. Dobbiamo cambiare e muoverci molto rapidamente. Siamo responsabili in questo frangente e dobbiamo fare parte tutti della stessa squadra. Dobbiamo cambiare il mondo dello yachting e lo Yacht Club de Monaco è una piattaforma per presentare soluzioni in questo senso”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata