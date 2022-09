Lanci di pietre contro la polizia e cinque manifestanti arrestati

(LaPresse) Violente manifestazioni di piazza, domenica, davanti all’ambasciata iraniana a Londra, con lancio di pietre contro la polizia e cinque manifestanti arrestati. Diversi agenti sono rimasti feriti negli scontri, anche se nessuno in modo grave. Le mobilitazioni nella capiale britannica sono legate a quelle in corso da una decina di giorni in Iran, per la morte della 22enne Mahsa Amini, arrestata dalla polizia morale di Teheran perché avrebbe indossato il velo islamico in modo non corretto.

