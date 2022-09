Decimo giorno di manifestazioni in tutto il Paese

Nuova notte di proteste in molte città iraniane, per la morte di Mahsa Amini, la 22enne deceduta dopo l’arresto della polizia a Teheran perché non indossava il velo in modo corretto. In dieci giorni di manifestazioni oltre 40 persone sono morte negli scontri con la polizia. Ma secondo le organizzazioni umanitarie le vittime sarebbero almeno 60.

