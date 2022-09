La vicepresidente Usa incontra il premier Kishida nella capitale del paese asiatico

La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris e il primo ministro del Giappone Fumio Kishida si sono incontrati a Tokyo per parlare della cooperazione tra i rispettivi Paesi. La numero due dell’amministrazione americana è nel Paese per partecipare ai funerali dell’ex premier nipponico Shinzo Abe, in programma martedì nella capitale. “Come ha detto lei, l’alleanza tra Giappone e Stati Uniti è una pietra angolare di quello che noi crediamo essere fondamentale per la pace e la prosperità nella regione indopacifica”, ha detto Harris.

