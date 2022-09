Tragedia per il maltempo: a morire sono stati alcuni soccorritori

Il tifone Noru che si è abbattuto sulle Filippine settentrionali ha provocato la morte di cinque soccorritori, interrompendo l’elettricità in due intere province e intrappolando gli abitanti dei villaggi a causa delle inondazioni. Il governatore Daniel Fernando della provincia di Bulacan, a nord di Manila, ha detto che cinque soccorritori, che stavano usando una barca per aiutare i residenti intrappolati nelle acque alluvionali, sono stati colpiti da un muro che è crollato e sono finiti in acqua, dove sono annegati.

