Putin e il Ministro della Difesa Sergei Shoigu hanno dichiarato che l'ordine di mobilitazione si applica ai riservisti che hanno prestato servizio di recente

(LaPresse) Lunghe code alle frontiere in uscita dalla Russia. File di auto al confine con la Finlandia. Altri hanno acquistato biglietti aerei a prezzi esorbitanti per lasciare il Paese, mentre si rincorrevano voci su un’imminente chiusura delle frontiere. Putin e il Ministro della Difesa Sergei Shoigu hanno dichiarato che l’ordine di mobilitazione si applica ai riservisti che hanno prestato servizio di recente o che possiedono competenze particolari, ma quasi tutti gli uomini sono considerati riservisti fino all’età di 65 anni e il decreto di Putin ha tenuto aperta la porta per un richiamo più ampio.

