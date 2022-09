E' una delle iniziative portate avanti dall'amministrazione della capitale francese

(LaPresse) Luci spente anche sulla Tour Eiffel da venerdì sera nell’ambito di un’iniziativa per il risparmio di energia elettrica. Il monumento simbolo di Parigi, icona francese nel mondo, restava illuminato fino alla una di notte. Come la Tour Eiffel saranno spenti di sera anche gli altri palazzi municipali. La capitale francese, come il resto della Francia e dell’Europa, rischia di subire carenze di energia, razionamenti e blackout nel momento in cui la domanda di energia aumenterà quest’inverno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata