La banda è ritenuta la più grande operante in Spagna e trasportava regolarmente fino a quasi 20 tonnellate di hashish al mese dal Nord Africa alla penisola iberica

(LaPresse) – La Guardia Civil spagnola ha sequestrato 15,4 tonnellate di hashish provenienti dal Marocco e ha arrestato 49 persone legate a un importante traffico di droga. La banda è ritenuta la più grande operante in Spagna e trasportava regolarmente fino a quasi 20 tonnellate di hashish al mese dal Nord Africa alla penisola iberica. La Guardia Civl ha riferito che i contrabbandieri erano pesantemente armati, per far fronte alle bande rivali che spesso tentano di rubare le sostanze stupefacenti che sbarcano sulla costa meridionale spagnola vicino a Cadice e lungo il fiume Guadalquivir. L’operazione ha coinvolto circa 400 agenti di polizia ed è iniziata nel dicembre 2021, dopo che le autorità sono venute a conoscenza della banda. I contrabbandieri erano ben organizzati, con gruppi che si occupavano separatamente dei carichi, di guidare i motoscafi ad alta velocità, e dei rifornimenti di carburante e di cibo.

