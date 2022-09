L'Alto rappresentante non ha fornito una tempistica per le misure ma ha detto che arriveranno "il prima possibile"

(LaPresse) L’Alto rappresentante per gli Affari esteri della Ue, Josep Borrell, promette nuove sanzioni contro la Russia dopo l’escalation dovuta alle parole di Vladimir Putin nel suo discorso televisivo di ieri. A seguito di una riunione di emergenza dei ministri degli esteri dell’Ue, Borrell si è detto certo che ci sarà un “accordo unanime” per ulteriori sanzioni contro la Russia. L’Alto rappresentante non ha fornito una tempistica per le sanzioni ma ha detto che arriveranno “il prima possibile”. “È chiaro che Putin sta cercando di distruggere l’Ucraina. Sta cercando di distruggere il Paese con mezzi diversi dal momento che sta fallendo militarmente”, ha precisato.

