La catena di fast food aveva chiuso i ristoranti allo scoppio della guerra

(LaPresse) – Segnali di ritorno alla normalità a Kiev, dove McDonald’s ha riaperto tre dei suoi ristoranti, dopo aver chiuso tutti i fast food in Ucraina allo scoppio della guerra, continuando a pagare i dipendenti. Nei locali sono tornati in gran numero i clienti e i rider dei servizi di consegna. McDonald’s ha intenzione di riaprire quante più paninerie possibili nel paese mentre ha chiuso i ristoranti in Russia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata