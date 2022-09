Benjamin Giorgio Galli, era originario di Varese, aveva 27 anni

Un foreign fighter italiano di 27 anni è morto in Ucraina. Il ragazzo, Benjamin Giorgio Galli, era originario di Varese ma aveva la cittadinanza olandese. Lo conferma a LaPresse la madre Mirjam Van der Plas. “Io e mio marito ci troviamo a Kiev dove stiamo aspettando i documenti per poter rimpatriare la salma di nostro figlio in Olanda dove è residente”, ha detto la donna contattata telefonicamente. Secondo le prime ricostruzioni Galli, membro della brigata internazionale che combatte al fianco delle forze di Kiev, sarebbe stato ucciso da una bomba a grappolo.

Benjamin “era soddisfatto della sua scelta. Sapeva di poter morire ma si sentiva al posto giusto“. “Da quanto sappiamo è successo lunedì scorso nella zona di Kharkiv – ha detto la donna raggiunta al telefono – ha deciso di partire perché voleva aiutare le persone che erano in difficoltà a causa di questa guerra che definiva una grande ingiustizia”. Il giovane è quindi entrato nella brigata internazionale che combatte al fianco delle forze di Kiev. “Lì ha trovato delle grandi persone, dei fratelli in armi – ha concluso la donna – ci hanno raccontato che teneva alto il morale di tutta la compagnia”.

