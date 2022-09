Cosi' il leader turco nel suo intervento all'assemblea generale dell'Onu in corso a New York

(LaPresse) “Il conflitto in Ucraina sta superando la soglia del settimo mese e pensiamo che la guerra non avrà mai un vincitore e che un processo di pace equo non avrà un perdente. Questo è importante perché sottolineiamo sempre l’importanza della diplomazia e del dialogo nella risoluzione delle controversie. Ecco perché abbiamo riunito le parti nel Forum diplomatico di Antalya e poi a Istanbul per diventare facilitatori di un processo di riconciliazione”. Cosi’ il leader turco, Recep Tayyip Erdogan, nel suo intervento all’assemblea generale dell’Onu in corso a New York.

