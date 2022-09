L'Ungheria ha dichiarato che il governo ungherese "non ha intenzione di non rispettare gli impegni presi" con la Commissione europea

“L’Ungheria rimane un membro dell’Unione Europea, dove a volte sorgono disaccordi, ma il Paese ha una posizione sovrana, questo è accolto favorevolmente dal Cremlino”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Lo riporta Ria Novosti spiegando che Mosca continua a “monitorare da vicino” la situazione.

L’Ungheria: “Rispetteremo impegni con Commissione Ue”

Il ministro ungherese per lo sviluppo regionale e i fondi dell’Ue Tibor Navracsics ha dichiarato ieri in conferenza stampa che il governo ungherese “non ha intenzione di non rispettare gli impegni presi” con la Commissione europea che ieri ha proposto la sospensione dei fondi sulla coesione per gravi irregolarità sullo stato di diritto. Lo scrive il portavoce del governo Orbàn, Zoltan Kovacs, nel blog About Hungary.

“Il ministro dello Sviluppo regionale Tibor Navracsics ha dichiarato ieri pomeriggio in conferenza stampa che il governo non ha intenzione di non onorare i propri impegni – scrive Kovacs -. Il governo considera la decisione di domenica della Commissione europea un significativo passo avanti, poiché apre la strada alla conclusione dei negoziati sul Fondo per la ricostruzione e sul Fondo di coesione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata