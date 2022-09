L'ex Spice Girl: "Icona definitiva in tutti i sensi e l'emblema dell'eleganza"

Victoria Beckham ha reso omaggio sui social alla regina Elisabetta II, morta l’8 settembre a 96 anni, dopo quella che la ex Spice Girl ha definito una settimana di “riflessioni” sulla sua scomparsa. Elisabetta è stata “l’icona definitiva in tutti i sensi e l’emblema dell’eleganza”. Il messaggio di Victoria arriva dopo che il marito David ha atteso in coda 13 ore per rendere omaggio alla monarca a Westminster Hall. “Ho passato l’ultima settimana – scrive nel post – a riflettere sulla perdita di Sua Maestà la regina Elisabetta II e su come sia stata una potente fonte di ispirazione non solo per me, ma per così tanti in tutto il mondo. Icona definitiva in tutti i sensi e l’emblema dell’eleganza, vivrà per sempre nei nostri cuori e nelle nostre menti. In questo momento porgo le mie più sentite condoglianze e le mie più sentite condoglianze alla famiglia reale, e ci uniamo a loro nel piangere la perdita del nostra amata sovrana”.

