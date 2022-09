Allerta di livello 5 per 110mila persone, di livello 4 per quattro milioni

(LaPresse) Oltre quattro milioni di persone evacuate nella regione del Kyushu, in Giappone, per il tifone Nanmadol che si avvicina nella zona sudoccidentale del Paese. È stata emessa un’allerta di livello 5, la più alta nella scala di allerta di calamità del Giappone, per 110mila persone nelle prefetture di Kagoshima e Miyazaki. Allerta 4 è stata emessa invece in molte zone della regione del Kyushu e riguarda, appunto, oltre 4 milioni di persone.

