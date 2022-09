In arrivo 500 reali, Capi di Stato e capi di governo di tutto il mondo

(LaPresse) Re Carlo III è arrivato a Buckingham Palace per un briefing sul funerale della defunta regina Elisabetta II, che si terrà lunedì 19 settembre. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e altri dignitari stanno arrivando a Londra per la cerimonia, alla quale sono stati invitati circa 500 reali, Capi di Stato e capi di governo di tutto il mondo. Nel frattempo migliaia di persone continuano a fare la fila 24 ore su 24 per rendere omaggio alla regina, la cui bara si trova alla Westminster Hall. Nelle prossime ore sarà spostata nella vicina Abbazia di Westminster per il funerale.

