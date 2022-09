Inondazioni, blackout e centinaia di persone evacuate dalle zone costiere

(LaPresse) Una potente tempesta proveniente dallo Stretto di Bering si è abbattuta sull’Alaska, causando inondazioni diffuse in diverse comunità costiere nella zona occidentale, interrompendo l’elettricità e costringendo i residenti a fuggire verso l’interno. La forza dell’acqua ha spostato alcune case dalle fondamenta. A Nome una casa ha galleggiato lungo un fiume fino a quando non è rimasta incastrata in un ponte. Secondo i meteorologi, la tempesta – ciò che resta del tifone Merbok – è la peggiore che si è abbattuta sull’Alaska negli ultimi 50 anni. Non sono stati segnalati immediatamente feriti o morti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata