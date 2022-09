Con tre colpi di martello alla botte, Dieter Reiter ha dato il via all'evento dedicato alla birra

(LaPresse) Torna l’Oktoberfest dopo la pausa forzata dai due anni di covid. Ad aprire le danze il sindaco di Monaco, Dieter Reiter, assieme al presidente del Land Markus Söder. Al grido “O’zapft is” , che significa “che la festa cominci” in dialetto bavarese, il primo cittadino ha dato i classici tre colpi di martello al primo fusto di birra nella tenda della Schottenhamel. Un segnale atteso due anni soprattutto dai produttori di birra, i più che felici per il ritorno del fulcro turistico nella capitale bavarese. A storcere un po’ il naso, invece, sono i visitatori colpiti dall’inflazione in un modo che difficilmente si poteva immaginare. Quest’anno il prezzo medio di un boccale di birra da 1 litro si aggira tra i 12,60 e 13,80 euro: si tratta di un aumento di circa il 15% rispetto al 2019, secondo la homepage ufficiale dell’Oktoberfest.

