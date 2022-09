William ed Harry insieme agli altri cugini hanno reso omaggio alla nonna scomparsa

(LaPresse) A Westminster Hall è andata in scena la “Veglia dei Principi”, con gli otto nipoti della Regina Elisabetta II che sono rimasti immobili, a capo chino, per 15 minuti attorno al feretro della sovrana. In testa l’erede al trono nonché principe di Galles, William, seguito dal fratello Harry e dagli altri cugini. I figli di Re Carlo vestivano entrambi l’uniforme militare mentre gli altri nipoti indossavano tutti abiti neri a lutto.

