Il presidente ucraino: "Non scapperete, non vi nasconderete"

La Russia lascia solo morte e sofferenza. Assassini. Torturatori. Privati di tutto ciò che è umano. Non scapperete. Non vi nasconderete. La punizione sarà giustamente terribile. Per ogni ucraino, per ogni anima torturata”. Lo scrive su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, a seguito del ritrovamento di una fossa comune con oltre 400 corpi a Izyum. “Il mondo intero dovrebbe vederlo. Un mondo in cui non dovrebbero esserci crudeltà e terrorismo. Ma tutto questo è lì. E il suo nome è Russia. Più di 400 corpi sono stati trovati nella fossa comune di Izyum. Con segni di tortura, bambini, vittime di attacchi missilistici, guerrieri delle Forze armate ucraine”, aggiunge Zelensky.

