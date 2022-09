Non si conoscono le condizioni dei due poliziotti, ricoverati in ospedale

Due agenti di polizia sono ricoverati in ospedale dopo essere stati colpiti da un uomo armato di coltello vicino a Leicester Square, nel centro di Londra. La polizia metropolitana ha affermato che durante l’incidente è stato utilizzato un taser e un uomo è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali gravi e di aver aggredito un operatore di prima emergenza. Al momento non si conoscono le condizioni dei due agenti. La polizia ha fermato l’uomo armato di coltello vicino a Leicester Square intorno alle 6 del mattino, ora locale.

Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha definito l’accoltellamento “assolutamente spaventoso. Questi coraggiosi ufficiali stavano facendo il loro dovere e assistevano il pubblico in questo momento importante per il nostro paese”, ha detto Khan. “I miei pensieri e le mie preghiere sono con loro, i loro cari e colleghi di polizia dopo questo attacco vergognoso”, ha aggiunto il sindaco di Londra.

La polizia metropolitana di Londra ha affermato che il ferimento di due agenti nel centro della città da parte di un uomo armato di coltello poi arrestato, non è avvenuto vicino ad alcun sito commemorativo per la Regina Elisabetta. In questi giorni Londra è inondata di persone in lutto che sono in fila per rendere l’ultimo omaggio alla Regina e hanno deposto fiori, lettere e altri oggetti in diversi parchi e altre zone della città in ricordo della sovrana, scomparsa lo scorso 8 settembre a 96 anni. Attualmente, inoltre, l’attacco non viene investigato come un atto legato al terrorismo. Le indagini sulla dinamica sono in corso.

