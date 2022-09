Il presidente russo: "Obiettivi invariati"

La Russia “non ha fretta” in Ucraina e i suoi obiettivi principali restano invariati e verranno raggiunti. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin. “Il piano dell’operazione militare speciale russa in Ucraina “non è soggetto ad aggiustamenti” ha specificato in una conferenza stampa a seguito della sua visita a Samarcanda, in Uzbekistan. Il leader russo ha detto che nell’incontro avuto oggi a Samarcanda il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, non gli ha offerto di organizzare negoziati con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Tass. Erdogan “sta davvero dando un serio contributo alla risoluzione di una serie di gravi problemi che sorgono legati a questa crisi. E va da sé che propone anche un incontro con il presidente Zelensky, credendo che possa portare a qualche risultato positivo. In questo incontro non ne ha parlato”, ha detto il leader del Cremlino, rispondendo alle domande dei giornalisti.

