L'ex calciatore inglese in fila per ore con i cittadini fuori da Westminster Hall

(LaPresse) – David Beckham si è unito alle migliaia di persone in fila per l’ultimo saluto alla Regina a Westminster Hall . La sua presenza ha scatenato la curiosità dei fan e un piccolo ingorgo nella. L’ex centrocampista della nazionale inglese non si è sottratto ai selfie con i cittadini. Rispondendo ai cronisti l’ex calciatore ha spiegato di essere in fila da 12 ore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata