Al momento non si registrano vittime

(LaPresse) – Un incendio di grandi proporzioni è scoppiato in Cina in un grattacielo nella città di Changsha: al momento non è noto l’eventuale numero di vittime. Il grattacielo ospita anche un ufficio della compagnia di telecomunicazioni di Stato cinese China Telecom. Changsha, capitale della provincia di Hunan, ha una popolazione di circa 10 milioni di abitanti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata