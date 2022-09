Il presidente ucraino ha salutato e ringraziato i soldati che hanno riconquistato la città che era occupata dai russi

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato oggi la città di Izium, recentemente liberata, salutando i soldati e ringraziandoli per i loro sforzi nel riconquistare l’area, mentre la bandiera ucraina veniva issata davanti all’edificio del municipio danneggiato dalle fiamme. Gran parte di Izium è andata completamente distrutta durante gli scontri con le truppe russe. I condomini sono stati danneggiati dagli incendi e trivellati dai colpi di artiglieria. Dove prima c’erano delle abitazioni, ora ci sono cumuli di macerie. “La vista è molto scioccante, ma non è scioccante per me – ha detto Zelensky -. Perché abbiamo visto le stesse immagini a Bucha, nei primi territori liberati. Gli stessi edifici distrutti, le stesse persone uccise”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata