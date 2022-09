In coda tra migliaia di persone per un saluto al feretro

(LaPresse) Giovedì mattina l’ex prima ministra del Regno Unito Theresa May ha reso omaggio alla Regina Elisabetta a Westminster Hall. May si è messa in coda tra le migliaia di persone e ha atteso il suo turno per un saluto alla sovrana. La veglia durerà fino al giorno del funerale.

