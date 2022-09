Allagamenti ed evacuazioni a Kryvyi Rih, nell'Ucraina meridionale

Missili russi su Kryvyi Rih, città del presidente Volodymyr Zelensky, nell’Ucraina meridionale. Distrutta la diga che regola le acque del fiume Inhulets; in conseguenza dei bombardamenti il livello dell’acqua si è innalzato, allagando centinaia di case. Molti abitanti sono stati evacuati. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata