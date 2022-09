Il monito del Pontefice: "Siate vicini alla gente"

(LaPresse) -“Vorrei dirlo in particolare ai vescovi e ai sacerdoti, questa è la nostra missione: non essere amministratori del sacro o gendarmi preoccupati di far rispettare le norme religiose, ma pastori vicini alla gente, icone vive del cuore compassionevole di Cristo”. Così Papa Francesco nell’incontro con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati, i seminaristi e gli operatori pastorali nella Cattedrale Madre di Dio del Perpetuo Soccorso, cattedrale cattolica di Nur Sultan.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata