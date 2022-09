Così il leader della Lega a Napoli a margine di un incontro con gli industriali

(LaPresse) “Di Maio è il ministro degli Esteri in carica e passa il tempo svolazzando in pizzeria, io da italiano sono profondamente imbarazzato. Fosse un candidato qualunque… Questo è il ministro degli Esteri e fa l’Ape Maia“. Così il leader della Lega Matteo Salvini a Napoli a margine di un incontro con gli industriali presso la sede di Confindustria in piazza dei Martiri. “Il 25 settembre Di Maio dovrà cercarsi un navigetor, temo, ma questa è la democrazia” ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata