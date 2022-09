Dopo due giorni di combattimenti arriva la notizia

Armenia e l’Azerbaigian hanno concordato un cessate il fuoco mercoledì per porre fine a due giorni di combattimenti che hanno ucciso 155 soldati di entrambe le parti. Lo riferisce Armen Grigoryan, segretario del Consiglio di Sicurezza dell’Armenia, dichiarando in un discorso alla televisione che la tregua è entrata in vigore alle 20.00 (18 ora italiana) di mercoledì. Un precedente cessate il fuoco, mediato dalla Russia martedì, è fallito rapidamente. L’annuncio della tregua ha fatto seguito a due giorni di pesanti combattimenti che hanno segnato la più grande esplosione di ostilità tra i due avversari di lunga data in quasi due anni.

