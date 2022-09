Le parole del presidente degli Stati Uniti sull'attuale situazione della guerra

(LaPresse) – “Se siamo a un punto di svolta nella guerra in Ucraina? “A questa domanda non si può rispondere adesso. È difficile dirlo. È chiaro che gli ucraini hanno fatto progressi significativi ma penso che sarà un lungo cammino”. Così il presidente Usa, Joe Biden, ha risposto a chi gli chiedeva dell’attuale situazione in Ucraina dopo che si è recato a votare per le primarie a Wilmington, in Delaware.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata