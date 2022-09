La pioggia non ferma i sudditi che vogliono rendere omaggio alla sovrana defunta

(LaPresse) La bara della Regina Elisabetta II è stata accolta dalla folla a Buckingham Palace martedì sera, dopo essere giunta a Londra in aereo dalla Scozia. Nonostante la pioggia tantissimi londinesi si sono radunati davanti al palazzo reale per rendere omaggio alla defunta regina. Re Carlo III ha accolto il feretro a palazzo, dove ha trascorso la notte. Mercoledì la bara della Regina sarà trasportata su una carrozza trainata da cavalli fino a Westminster Hall dove resterà per quattro giorni prima del funerale di lunedì.

