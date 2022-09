L'attesa sotto la pioggia a Londra prima dell'apertura della camera ardente

(LaPresse) – I cittadini si sono messi in fila lungo il Tamigi a Londra, in Gran Bretagna, in attesa dell’apertura della camera ardente della Regina Elisabetta a Westminster Hall. L’omaggio alla salma durerà quattro giorni prima dei funerali della sovrana in programma lunedì nell’abbazia di Westminster.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata