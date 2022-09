Boston

E' avvenuto alla Northeastern University: indaga l'Fbi

(LaPresse) – Un pacco è esploso nel campus della Northeastern University di Boston nella serata di martedì e il college ha riferito che un membro dello staff ha riportato ferite di lieve entità alla mano. Secondo quanto riferiscono le autorità, un altro pacco sospetto è stato trovato vicino, nei pressi del rinomato Museum of Fine Arts, ed è stato neutralizzato dagli artificieri. L’Fbi sta dando assistenza alle indagini. L’emittente Nbc Boston riferisce che il pacco che è esploso è saltato in aria mentre veniva aperto vicino alla Holmes Hall dell’università, che ospita il programma di scrittura creativa dell’università nonché il programma di studi su donne, genere e sessualità. Con l’esplosione nel campus è tornata la pausa a Boston, dove nel 2013 due bombe piazzate vicino al traguardo della maratona provocarono 3 morti e oltre 260 feriti. La polizia è intervenuta nel campus poco prima delle 19.30 locali di martedì e l’università ha chiesto agli studenti che si erano riuniti per una lezione serale di giornalismo nella sala di evacuare l’edificio. La Northeastern è un’università privata che si trova nel centro di Boston e ha circa 16mila studenti.

