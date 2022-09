Il monarca era nella capitale scozzese per vegliare le spoglie di Elisabetta II

“Mia madre provava, come me, il più grande senso di ammirazione per il popolo scozzese”. Lo ha detto re Carlo rispondendo alla mozione di cordoglio del Parlamento scozzese. “Durante tutti gli anni del suo regno, la regina, come tante generazioni della nostra famiglia prima di lei, ha trovato nelle colline di questa terra, e nel cuore della sua gente, un rifugio e una casa. Ed è stato il più grande conforto per lei conoscere il vero affetto in cui era tenuta”, ha detto ancora re Carlo.

