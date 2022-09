A Londra simulazione della cerimonia all'alba con migliaia di soldati in uniforme

All’alba di martedì 13 settembre, a Londa, si sono svolte le prove della parata per il funerale della regina Elisabetta II, scomparsa giovedì 8 settembre all’età di 96 anni. La simulazione della cerimonia ha visto una bara nera posta sulla carrozza trainata da cavalli della King’s Troop Royal Horse Artillery mentre veniva trasportata lungo il percorso funebre. Hanno partecipato migliaia di soldati in uniforme da cerimonia. La processione è iniziata a Buckingham Palace, è proseguita lungo il Mall e fino alla Horse Guards Parade. Le strade circostanti sono state chiuse per la massiccia operazione. I funerali della regina Elisabetta II si svolgeranno lunedì 19 settembre.

