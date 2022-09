Il feretro resterà a Edimburgo per 24 ore per poi intraprendere il viaggio verso Londra

Il feretro della regina Elisabetta II è arrivato alla Cattedrale di St Giles a Edimburgo per il servizio commemorativo e per il saluto da parte degli scozzesi. La bara della regina Elisabetta resterà a St. Giles per 24 ore per poi intraprendere il viaggio verso Londra. A St. Giles ci sarà un servizio di ringraziamento che dovrebbe durare circa un’ora. Re Carlo III, che ha guidato il corteo funebre, e i suoi tre fratelli si sono diretti nella cattedrale, così come Camilla, la regina consorte, Sophie, contessa di Wessex, e il vice ammiraglio Sir Tim Laurence.

