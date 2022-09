La possibile decisione ucraina per motivazioni di sicurezza

L’Ucraina valuta lo spegnimento della centrale nucleare di Zaporizhzhia per ragioni di sicurezza. Lo ha annunciato durante un briefing il principale esperto ucraino di sicurezza nucleare, Oleh Korikov dell’Ispettorato dello Stato per la sicurezza nucleare e delle radiazioni (Snriu), spiegando che Kiev è preoccupata per le riserve di diesel usate per i generatori di backup. Lo riporta il Guardian. “L’opzione dello spegnimento della stazione è in corso di valutazione”, ha detto Korikov.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata