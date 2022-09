Iniziato il viaggio verso londra per il funerale di Stato

La bara della Regina Elisabetta II ha lasciato la sua amata tenuta scozzese di Balmoral. Inizia così il suo ultimo viaggio di ritorno a Londra per un funerale di stato. I guardacaccia di Balmoral, il ritiro estivo in cui la Regina è morta giovedì, hanno portato la bara di quercia della defunta sovrana dalla sala da ballo del castello a un carro funebre per iniziare un viaggio di sei ore e 280 chilometri (175 miglia) attraverso le città scozzesi fino al palazzo di Holyroodhouse a Edimburgo, che sarà la prima tappa del viaggio verso Londra.

La bara della regina Elisabetta II ha raggiunto il villaggio di Ballater in Scozia tra due ali di folla che fiancheggiano le strade per rendere omaggio alla salma.

