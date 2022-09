Nel paesino la sovrana era solita andare a messa quando si trovava a Balmoral

La bara della regina Elisabetta II, in viaggio verso Edimburgo e poi verso Londra, ha raggiunto il villaggio di Ballater in Scozia tra due ali di folla che fiancheggiano le strade per rendere omaggio alla salma. Nel paesino la sovrana era solita andare alla messa la domenica con altri reali quando si trovava a Balmoral.

