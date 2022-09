La cerimonia per la prima volta si è svolta in diretta tv, nel palazzo di St. James a Londra

Carlo III è stato formalmente proclamato re dall’Accession council, in una cerimonia che per la prima volta si sta svolgendo in diretta tv, nel palazzo di St. James a Londra. Dopo avere preso atto della morte della regina Elisabetta II, la funzionaria dell’Accession Council ha proclamato Carlo sovrano con il nome di Carlo III e la relativa dichiarazione che lo attesta è stata poi firmata anche dalla premier britannica Liz Truss. “God save the king”, è la frase con cui si è conclusa la proclamazione da parte del funzionario. Alla cerimonia anche la premier britannica Liz Truss, ma anche diversi ex premier al St.James’s Palace tra cui Boris Johnson, Theresa May, David Cameron, Gordon Brown e Tony Blair. Alla prima parte della riunione erano presenti invece la moglie Camilla e il figlio William, ora erede al trono.

