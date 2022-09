Accompagnato alla residenza reale con una Bentley, è stato applaudito all'arrivo al palazzo

Re Carlo III è arrivato a Buckingham Palace per la prima volta da monarca. È stato accompagnato alla residenza reale con una Bentley. Una grande folla ha applaudito il suo arrivo al palazzo. Il re è sceso dall’auto per salutare i presenti e guardare alcune delle enormi pile di omaggi floreali lasciati in onore della madre, la regina Elisabetta II. Alcuni hanno detto “Grazie Carlo” e “Ben fatto!” mentre stringeva la mano alla folla. Molti hanno gridato “Dio salvi il Re!”. Alcuni hanno intonato l’inno nazionale britannico, che ora si chiama ‘God Save the King’.

Alle 19 ora italiana il nuovo re parlerà per la prima volta alla nazione: prevista invece per domani mattina la proclamazione ufficiale.

