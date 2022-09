La proclamazione avverrà alle 10 ora locale al St. James's Palace di Londra

Dopo il ritorno a Londra oggi pomeriggio, re Carlo III incontrerà la premier britannica Liz Truss e poi terrà il suo primo discorso alla nazione trasmesso in tv alle 18 ora locale, le 19 in Italia. Lo riporta la Bbc.

La proclamazione del nuovo sovrano a Buckingham Palace avverrà durante il Consiglio della Salita al trono, domani mattina alle 10 ora locale al St James’s Palace di Londra. “L’Accession Council sarà seguito dalla Proclamazione Principale, che sarà letta alle 11 dal balcone che si affaccia su Friary Court a St James’s Palace”, ha riferito il palazzo. Il Proclama sarà letto dal Garter King of Arms, accompagnato dall’Earl Marshal, da altri Ufficiali d’Armi e dai Sergeant at Arms. Un secondo Proclama sarà letto nella City di Londra, al Royal Exchange, a mezzogiorno. Altri proclami saranno letti in Scozia, Irlanda del Nord e Galles, sempre a mezzogiorno.In segno di riconoscimento del nuovo Sovrano, le bandiere saranno esposte a piena altezza dal momento della proclamazione principale a St James’s Palace fino a un’ora dopo le proclamazioni in Scozia, Irlanda del Nord e Galles, dopodiché le bandiere torneranno a mezz’asta in segno di lutto per la morte della regina Elisabetta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata