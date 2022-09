Il Consiglio Ue dell'energia si apre con un minuto di silenzio in onore della regina Elisabetta

Consiglio Ue al via a Bruxelles: al centro il tema dell’energia. I ministri dell’Energia dei ventisette inizieranno la riunione del Consiglio straordinario con un minuto di silenzio per la morte della regina Elisabetta.

“Oggi discutiamo della situazione straordinaria sui mercati dell’Energia e della risposta unita dell’Ue per mitigare gli aumenti dei prezzi e stabilizzare i mercati finanziari dell’Energia. La Russia ha usato le sue forniture come arma per fare crescere i prezzi dell’Energia il prossimo inverno, ma anche per indebolire le nostre economie e dividere politicamente l’Unione europea e dobbiamo fare in modo che i loro sforzi falliscano”, ha detto la commissaria Ue all’Energia, Kadri Simson, al suo arrivo al Consiglio Ue. “Davanti a noi c’è un inverno molto difficile, ma la nostra Unione dell’Energia è forte e prevarremo. Dobbiamo offrire ai governi uno strumento in modo che possano affrontare questa emergenza attuale in una situazione in cui c’è una scarsità di fonti e non si tratta solo di prezzi, ma è anche la sfida della sicurezza dell’approvvigionamento”, ha aggiunto la commissaria. “In questo momento abbiamo bisogno di misure di intervento straordinarie per affrontare prezzi elevati e molto volatili. E queste misure sono necessarie per proteggere i nostri consumatori e le piccole imprese e l’economia contro gli impatti negativi causati dai prezzi elevati. Presenterò ai ministri un pacchetto di cinque proposte, parallelamente la riforma strutturale del mercato dell’elettricità è in corso”, ha spiegato.

“Siamo di fronte a una seria crisi energetica. Da un lato vediamo un’incapacità di garantire le forniture e dall’altro un aumento della domanda di energia. Siamo in guerra, non abbiamo bisogno di giocare con le parole, siamo in una guerra energetica con la Russia e Putin sta cercando di manipolare i mercati per rompere la pace sociale nei nostri paesi e colpire il nostro modo di vivere”. Così il vice primo ministro ceco, Jozef Sikela, della presidenza del Consiglio Ue, al suo arrivo al Consiglio energia a Bruxelles. “Dobbiamo mandare un segnale chiaro e forte che faremo tutto il necessario per proteggere le nostre famiglie, le nostre economie e per garantire che ci sarà energia sufficiente e a prezzi accessibili. Sono abbastanza sicuro che tutti gli Stati membri e la Commissione capiranno che non c’è tempo da perdere”, ha aggiunto

