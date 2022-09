Da Biden a Putin, da Mattarella a MAcron: la politica, il mondo dello spettacolo e dello sport piangono la Regina

Il mondo intero piange la Regina Elisabetta, il Regno Unito in lutto per la sua ‘The Queen‘: bandiere a mezz’asta sul pennone di Buckingham Palace. Una folla di sudditi britannici dal pomeriggio di ieri si è raccolta attorno al Palazzo Reale. La sovrana più longeva al mondo è morta ieri a 96 anni nella sua residenza di Balmoral.

Cordoglio dei leader mondo, da Biden a Putin, da Mattarella a Borrell. “La sua eredità resterà nella storia britannica e mondiale”, ha detto il presidente Usa Joe Biden. “Un’amica della Francia, dal cuore gentile che ha lasciato un’impronta duratura sul suo paese e sul secolo”, ha scritto il presidente francese Emmanuel Macron in un tweet. Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato un messaggio a Carlo: Sua Maestà “ha goduto giustamente dell’amore e del rispetto” dei suoi cittadini, “oltre che dell’autorità sulla scena mondiale”. “Vi auguro coraggio e perseveranza di fronte a questa grave e irreparabile perdita”, ha scritto il leader russo. “Che grandiosa e bellissima signora era. Non c’era nessuno come lei!”, anche Donald Trump attraverso il suo social media Truth ricorda la regina Elisabetta II.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’ha ricordata come “un’esempio di dedizione per milioni di donne e uomini”. “È stata il simbolo più amato del suo Paese e ha raccolto rispetto, affetto, simpatia ovunque nel mondo”, ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi.

Il mondo dello sport e dello spettacolo piangono ‘Lilibeth’

Non solo la politica, anche il mondo dello spettacolo e dello sport piangono la regina, per Elton John, storico amico di Lady D. e cavaliere dalla regina dal 1998 per i servizi alla musica e le sue opere di beneficenza, “era una presenza stimolante che ha guidato il paese attraverso alcuni dei nostri momenti più grandi e oscuri con grazia, decenza e un calore sincero e premuroso”. “Dio benedica la regina Elisabetta II, possa riposare in pace. Lunga vita al Re”, scrive su Twitter Paul McCartney.

God bless Queen Elizabeth II

May she rest in peace

Long live The King Paul McCartney pic.twitter.com/fK9wXqkAsa — Paul McCartney (@PaulMcCartney) September 8, 2022

Il calciatore britannico David Beckham si dice “addolorato per la morte di Sua Maestà, la Regina. Quanto ci sentiamo tutti devastati oggi”, scrive l’ex nazionale inglese. “Questo dimostra cosa ha significato per le persone in questo paese e nel mondo. Quanto ci ha ispirato con la sua leadership. Come ci confortava quando i tempi erano duri. Fino ai suoi ultimi giorni ha servito il suo paese con dignità e grazia. Quest’anno – aggiunge – avrebbe saputo quanto era amata. I miei pensieri e le mie preghiere vanno alla nostra famiglia reale”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da David Beckham (@davidbeckham)

