Il cantante ricorda la sovrana dal palco a Toronto

Elton John ha reso omaggio alla regina Elisabetta II durante il concerto a Toronto di giovedì sera. “Era fantastica, ha guidato il paese attraverso alcuni dei nostri momenti più grandi e bui con grazia e un calore sincero e premuroso. Ho 75 anni. È stata con me per tutta la vita. Sono molto triste che non sarà più con me, ma Sono contento che sia in pace, se lo merita perché ha lavorato duramente”, ha detto prima di suonare “Don’t Let the Sun Go Down on Me”.

