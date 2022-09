Il presidente ucraino: "Le forze russe devono ritirarsi dall'impianto"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha elogiato il rapporto dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) sulla missione conoscitiva presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia, pubblicato pcohe ore prima. Nel suo discorso televisivo notturno, Zelensky ha apprezzato i “chiari riferimenti” del documento circa la presenza di truppe russe e attrezzature militari negli edifici della centrale nucleare più grande d’Europa. Ha anche chiesto un mandato più solido per l’AIEA e ha esortato l’agenzia delle Nazioni Unite a sostenere esplicitamente l’affermazione, da tempo invocata da Kiev, secondo cui le forze russe devono ritirarsi dall’impianto e dai suoi dintorni. Il rapporto dell’AIEA chiede l’istituzione di una “zona di sicurezza” intorno all’impianto, ma non usa il termine “smilitarizzazione”.

